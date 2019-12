Giffoni Sei Casali: luci di Natale sul posto riservato ai diversamente abili

Paradosso a Giffoni Sei Casali, nel borgo di Sieti. L’amministrazione, come ci ha segnalato un utente, infatti, ha installato le luminarie natalizie. Ma in un luogo decisamente poco indicato.

La denuncia

"Bellissime, non si discute! Peccato però posizionate sull’unico posto riservato ai diversamente abili - ci scrive il lettore- Un controsenso se si pensa che la stessa stessa amministrazione, guidata dal sindaco Francesco Munno, nel mese di settembre ha promosso l’iniziativa volta alla sensibilizzazione della gentilezza. Di sensibilizzazione, si era parlato anche nell'aprile 2018: Parcheggi di cortesia per facilitare la mobilità delle donne in gravidanza e dei genitori con figli fino a due anni di età. Molta è la contraddizione", ha concluso amareggiato.