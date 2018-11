Prove di illuminazione per il grande albero, completato il montaggio della ruota

E' stata completata la ruota panoramica di piazza della Concordia. Intorno all'attrazione che come sempre entusiasmerà innumerevoli visitatori, sono spuntate anche alcune ”casette” che ospiteranno dei venditori ambulanti.

Le prove di illuminazione

Intanto, non sono mancate prove di illuminazione per il grande albero di piazza Portanova questa sera: l'opera (vedi foto di Solo per chi ama Salerno) ha suscitato curiosità tra i passanti che si sono trovati a passare sul Corso, in quel momento. Ormai, è partito il conto alla rovescia anche per l'illuminazione delle opere natalizie: il 1° dicembre, infatti, alle 17.30, il grande albero sarà inaugurato, alla presenza del Governatore Vincenzo De Luca e del sindaco Vincenzo Napoli.

Foto in basso di Antonio Capuano

Gallery