Caso Luci d'Artista, il Tar dà ragione alla Blachere Illumination

Accolta, la tesi posta dal ricorso del colosso francese Blachere Illumination, che contestava la gara con cui il Comune capoluogo aveva affidato alla holding Iren di Torino l’edizione 2018 delle luminarie. Lo ha stabilito il Tar al termine dell'udienza sul caso Luci d'Artista. Probabile, che il Comune di Salerno farà appello al Consiglio di Stato.

Il ripensamento

Ad ottobre ci fu il passo indietro di Blachere Illumination in merito alla richiesta di sospensiva cautelare dell’affidamento ad Iren, ma la decisione del Tar potrebbe ora rimettere in pista Blachere Illumination per le prossime edizioni della manifestazione.

Il commento di Gaetano Amatruda, vice coordinatore provinciale di Forza Italia Salerno

"Sulle luci d'artista e sulla gara finalmente una prima pagina di chiarezza. Si vada fino in fondo. Finalmente un po' di luce su una pratica di cattiva amministrazione. Era strana la gara come erano strani gli affidamenti diretti degli anni scorsi, sempre agli stessi. La giustizia farà il suo corso, che nessuno dovrà strumentalizzare, ma è sulle responsabilità politiche e sul metodo del sistema De Luca che bisognerà ancora lavorare. Con coraggio"