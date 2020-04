Ludoteche Insieme Campania: "Siamo in difficoltà, le istituzioni ci ascoltino"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sono Giada Ferraioli responsabile di Ludomagia e portavoce di un gruppo denominato Ludoteche Insieme Campania che comprende un centinaio di imprenditori campani del settore Ludico ed Educativo. Abbiamo tutti attività di Ludoteca, Sale festa, Baby Parking Parchi gioco, Centri di servizi per l’infanzia, Centri Educativi. In questo periodo di grande difficoltà ci siamo uniti per dare voce ad un settore purtroppo sempre troppo ed ingiustamente dimenticato finora. Non siamo mai menzionati, abbiamo attività chiuse da oltre quaranta giorni e al momento nessuna previsione di ripartenza. Le spese però continuano ad esserci e se non si trova una soluzione idonea per molti di noi anche la ripartenza potrebbe risultare molto difficoltosa o addirittura questa potrebbe non esserci assolutamente più. Eppure oltre ad essere parte integrante dell'economia italiana, siamo un settore estremamente importante per le famiglie, affinché loro possano continuare a lavorare affidando i propri figli a persone qualificate ed esperte e per i bambini stessi. Abbiamo già provveduto ad evidenziare le nostre esigenze all'attenzione delle istituzioni, sperando fortemente di essere presi in considerazione e che ci vengano erogati aiuti per la sopravvivenza delle nostre attività e linee guida precise su una futura ripartenza delle stesse. Chiediamo di essere ascoltati per evitare che tanti bambini perdano luoghi importanti per loro come lo sono le nostre attività! Da questo momento così tanto destabilizzante però e da un' idea di unione di forze per riuscire ad affrontarlo , ci stiamo ritrovando oggi a lavorare insieme per la nascita di una vera e propria associazione di categoria che possa rappresentare il settore LUDICO RICREATIVO ed EDUCATIVO INTEGRATIVO! Grazie alla resilienza e alla forza di volontà di tanti professionisti finalmente anche le attività del nostro settore potranno avere una propria voce ed identità!