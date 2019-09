Bimbo schiacciato da una cisterna a Montesano: disposta l'autopsia, genitori indagati

Disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso del piccolo Luigi Marino, il bambino di tre anni che è stato schiacciato e ucciso da una cisterna d’acqua a Montesano sulla Marcellana.

Le indagini

La salma attualmente si trova ancora presso l’obitorio dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. I genitori del piccolo sono indagati per il reato di omicidio colposo. Accertamenti in corso per far luce sulla tragedia.