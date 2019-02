Attraversa in barca l'Oceano Atlantico: Lukas conquista il 1° posto, orgoglio per Olevano

Record mondiale per Lukas Haitzmann: il giovane 18enne originario di Olevano sul Tusciano, infatti, è arrivato primo nella sua categoria ed ha impiegato meno di sessanta giorni, da solo e senza assistenza, per attraversare in barca l'Oceano Atlantico.

Orgogliosa, la mamma, Maria Sarno: esulta anche il popolo di Facebook, precisamente nel gruppo Olevano Sul Tusciano Democratico. Un plauso al tenace Lukas.