Vento forte nella notte: "piegate" le luminarie a Cetara, il ripristino

Vento forte, in nottata, in Costiera: le violenti raffiche hanno piegato alcune delle luminarie artistiche allestite a Cetara in occasione dei solenni festeggiamenti di San Pietro Apostolo. Per fortuna le installazioni, ben ancorate, non si sono abbattute, come assicura Il Vescovado.

L'intervento

Nessun danno a persone o cose: da questa mattina la ditta incaricata da comitato per i festeggiamenti sta intervenendo per ripristinare le condizioni di stabilità delle luminarie. Grande attesa, intanto, per la festa patronale di questa sera.