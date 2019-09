La salernitana Luna Palumbo al "Festival della Canzone Italiana di New York"

Ci sarà anche la cantautrice salernitana Luna Palumbo alla XXII edizione del “Festival della Canzone Italiana di New York” che si terrà il prossimo 13 ottobre al Master Theatre di Brooklyn (NY) e che sarà trasmesso in mondovisione da Rai Italia. Con lei ci saranno altri quattro cantanti in rappresentanza dell’Italia.

La carriera

Luna è diventata famosa nel nostro Paese, ma anche oltreoceano, grazie alla sua partecipazione al talent show della Rai “The Voice of Italy”: oggi ha all’attivo più di 20 milioni di visualizzazioni, un posto nella classifica italiana tra i 10 video più visti del 2014, un album e 4 Tour live. Dal 7 novembre 2018 conduce il programma radiofonico “La RicreAzione”, in onda tutti i mercoledì, dalle 16 alle 18 su RCS75 - Radio Castelluccio.