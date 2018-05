Aria di magia in Costiera, la luna rossa illumina la Divina

Una luna incantevole, tinta di rosso, ieri, nel salernitano. In particolare, suggestioni ed emozioni per chi ha alzato gli occhi al cielo al calar della sera, non sono mancate in Costiera.

E, puntuale, il talentuoso fotografo Fabio Fusco è riuscito a catturare con la sua macchina fotografica delle immagini mozzafiato che ritraggono la luna rossa a Positano. Da ammirare.

Foto di Fabio Fusco

Gallery