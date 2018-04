Auto avvolta dalle fiamme sulla Lungoirno: salvo il conducente

Momenti di tensione, nel tardo pomeriggio di ieri, sulla Lungoirno, a Salerno, dove un’automobile è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme.

I soccorsi

L’incendio è divampato mentre la vettura si trovava al di sotto del ponte della Tangenziale in zona Fratte. Il conducente, fortunatamente, è riuscito ad uscire dall’abitacolo allertando i vigili del fuoco che, in poco tempo, sono giunti sul posto per spegnere il rogo.