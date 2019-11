Maltempo a Maiori, si apre una crepa sul lungomare: stop ai pedoni

Il maltempo continua a provocare danni in Costiera Amalfitana. Nelle ultime ore, a causa della violenta mareggiata di domenica – riporta Il Vescovado – è emersa una profonda crepa sulla pavimentazione del lungomare di Maiori. La spaccatura, lunga circa 15 metri, si è aperta nei pressi del noto bar “Eldorado”. Non si esclude un possibile cedimento.

I disagisi

Il Comune ha interdetto l’area in attesa delle verifiche da parte dei tecnici che, in questi giorni, sono impegnati anche al porto turistico per i numerosi danni scaturiti dalle violenti onde.