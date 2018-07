Lungomare e Ostello della Gioventù a Torrione: iniziano i lavori

Sono iniziati i lavori di risistemazione del lungomare di Salerno all'altezza scuola Matteo Mari e dell'ex Ostello Gioventù, a Torrione. Stamattina il sindaco di Salerno Enzo Napoli ha effettuato un sopralluogo in compagnia dell'assessore all'urbanistica Mimmo De Maio, che nei giorni scorsi aveva già annunciato novità in arrivo.

Il commento

"Sarà così completato un intervento particolarmente atteso per la riqualificazione urbanistica di una zona molto frequentata dai concittadini e dai turisti specialmente durante il periodo estivo. Grazie a tutti i consiglieri che, insieme alla Giunta Comunale, lavorano quotidianamente per garantire la qualità della vita e la bellezza in ogni angolo della città", è il commento del primo cittadino, attraverso la propria pagina facebook.

Nuovo look

I lavori prevedono la sistemazione della balaustra, il ripristino delle aiuole e delle panchine, il potenziamento della pubblica illuminazione, l'installazione di giochi e giostrine per i bambini.



Gallery