Spunta un serpente sul lungomare di Salerno, panico tra passanti a bambini

Tensione, questa mattina, a Salerno, dove i vigili urbani hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per recuperare un serpente, razza Cervone, di circa 1 metro e 70 centimetri che si aggirava sul lungomare spaventando passanti e bambini. Anche se si trattava di un esemplare adulto assolutamente innocuo. In pochi minuti sono giunti i caschi rossi che lo hanno recuperato, messo in una busta e liberato poi in alta montagna.