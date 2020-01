Nuovi avvistamenti di lupi nel salernitano: le segnalazioni degli agricoltori

Nuovi avvistamenti di lupi nell’area del Monte Stella. A segnalarli, alcuni agricoltori che hanno notato gli animali vicini ai centri abitati, all'alba o di notte.

Le caratteristiche

Non solo sul Monte Stella: alcuni lupi sono stati avvistati anche sul Cervati. Va ricordato che si tratta di animali elusivi, alias che non comportano rischi per l’uomo.