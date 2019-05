Lustra: acqua non utilizzabile, l'avviso del Comune

Stop all’utilizzo dell’acqua potabile a Lustra, nel salernitano: lo ha disposto l'amministrazione comunale, a seguito delle segnalazioni del Dipartimento di prevenzione dell’Asl Salerno che ha accertato la non portabilità della risorsa idrica, dopo le analisi dello scorso 8 maggio.

I parametri

Sono emersi, infatti, parametri non conformi a quelli previsti: fino al nuovo avviso, dunque, l'acqua non potrà essere utilizzata per dissetarsi, per l’igiene e per la cucina, in via cautelativa. Già avviate, intanto, le azioni correttive, con l’aumento del cloro residuo in acqua. Disagi.