Anpi Salerno a lutto: muore il presidente Luigi Giannattasio

Anpi a lutto a Salerno. Ieri, infatti, è venuto a mancare Luigi Giannattasio, 53 anni, presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Partigiani Italiani. Da tempo combatteva contro un male inesorabile.

Il dolore sui social

La notizia si è diffusa nel giro di poche ore in tutta la provincia suscitando sgomento e dolore in quanti lo conoscevano. “Un uomo di infinita e unitaria passione partigiana. Una perdita dolorosissima.

Grazie caro Luigi per quanto hai generosamente donato alla nostra Associazione, alla memoria attiva della Resistenza” si legge sul profilo Facebook dell’Anpi.

Le esequie

I funerali saranno celebrati oggi, alle 16, presso la chiesa di San Paolo ai Saveriani mentre la camera ardente è allestita presso l’obitorio dell’azienda ospedaliera universitaria “Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Il cordoglio del sindaco Napoli: