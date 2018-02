Lutto a Salerno, si è spenta la nota avvocatessa Giuliana Scarpetta

Lutto a Salerno: si è spenta l'avvocatessa Giuliana Scarpetta. La professionista, apprezzata da quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla, si era occupata anche dell’omicidio della 16enne potentina Elisa Claps, ottenendo la conferma in appello della condanna a 30 anni per Danilo Restivo. E ancora, dopo la scomparsa di Enza Memoli e del domestico indiano, chiese la riapertura delle indagini, per cercare tracce dei due scomparsi.

Il cordoglio

Lascia un vuoto indelebile in familiari, amici, colleghi e conoscenti, dunque, l'avvocatessa Scarpetta. A renderle omaggio, a mezzo social, anche l'assessore comunale di Salerno, Mariarita Giordano:

Un'amica, una professionista, una donna di ferro...Ma soprattutto la rappresentazione della tenacia. Ci siamo sempre ritrovate nei nostri racconti, nei dolori, nelle continue mancanze delle persone care che non c'erano più, nelle ingiustizie che la vita ci ha offerto e che volentieri avremmo fatto a meno. Mi hai insegnato ad essere forte e nonostante i momenti bui mi dicevi che potevo camminare a testa alta e non dovevo rendere un problema più grande di quanto fosse in realtà! La stima l'una per l'altra ci ha sempre unite. Ha unito le nostre famiglie. La giustizia perde la sua migliore paladina. Io non ti perdo! Il dolore è immenso ma Tu sarai sempre l'esempio di "Donna Carrarmato" che cercherò di essere.