Lutto a Baronissi: addio a Lucio Siviglia, il re de "La Dolce Vita"

Lutto a Baronissi, dove nella giornata di oggi è scomparso Lucio Siviglia. Si tratta dello storico titolare della gelateria-pasticceria “La Dolce Vita”, situata in via don Manzoni.

Il cordoglio

Siviglia era molto conosciuto e stimato nella cittadina della Valle dell’Irno. E non solo. Dolore per la sua scomparsa viene espresso, su Facebook, anche dal sindaco Gianfranco Valiante: “Il cordoglio mio personale e della amministrazione comunale per la improvvisa incredibile scomparsa di Lucio, titolare del "Dolce Vita", un eccellente artigiano e imprenditore, un uomo amante del suo lavoro e del bello. Una grandissima immatura perdita per la nostra comunità”.