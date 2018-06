Lutto a Battipaglia, addio all'imprenditore agricolo Mario Mellone

Lutto a Battipaglia per la scomparsa di Mario Mellone, 95 anni, storico imprenditore agricole della Piana del Sele. E’ stato uno dei primi ad aver creato i consorzi ortofrutticoli in provincia di Salerno e ad aver modernizzato le sue aziende attraverso investimenti tecnologici. I funerali di Mellone sono stati celebrati oggi nella chiesa “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia. Presenti i familiari, gli amici, i colleghi imprenditori e anche cittadini comuni che lo ricorderanno per sempre.