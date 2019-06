Lutto a Camerota, muore il militare gentiluomo Diego D'Angelo

Dolore a Camerota per la prematura scomparsa di Diego D’Angelo. Il giovane era molto conosciuto nella località turistica della provincia di Salerno: negli anni, infatti, ha prestato servizio presso la Guardia Costiera sia nel comune cilentano che ad Anzio (Roma); è stato anche volontario della Croce Rossa Italiana. Inoltre, nel 2002, partecipò alla missione in Molise a sostegno dei terremotati, sempre con la divisa della Cri.

“Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale di Camerota si stringono attorno al dolore che ha colpito la famiglia D'Angelo per la scomparsa del Caro Diego. Un ragazzo umile ed esemplare, che ha prestato servizio per la Guardia Costiera in modo impeccabile, rispettando la divisa e il ruolo. Stimato e amato da tutti, il suo sorriso resterà scolpito in eterno tra gli anfratti e le spiagge del 'suo' mare”