Cetara piange Aniello, il pescatore buono: tutti stretti attorno alla famiglia Crescenzo

Cetara a lutto, per la morte improvvisa di Gaetano Crescenzo, noto pescatore del posto, stimato e benvoluto da tutti. Un via vai di persone, ieri sera, presso la sua abitazione, per stringersi attorno alla famiglia distrutta dal dolore. Ieri mattina, l'80enne si era recato in spiaggia con il nipotino per trascorrere il Ferragosto, quando, dopo essersi tuffato nel mare a lui tanto caro, è stato stroncato da un malore. Nonostante i tentativi di soccorso, il signor Crescenzo, detto Aniello, purtroppo non ce l'ha fatta.

Il ricordo

Increduli, i familiari e i conoscenti per l'80enne che godeva di ottima salute e che, in tutta la sua vita, non ha mai smesso di prodigarsi per i suoi cari e rappresentare un punto di riferimento per chiunque lo conoscesse. Innamorato del mare, suo habitat naturale, il signor Crescenzo realizzava degli splendidi modellini di barche e navi, grazie ad una vena artigiana ed artistica innata che lasciava tutti di stucco dinanzi ai suoi pezzi da collezione. Negli anni '90, anche l'allora Vescovo gli scrisse una lettera di ringraziamento per un'opera a lui donata. Amante degli animali e della natura, il signor Crescenzo era un uomo buono, ricordato da tutti per il suo altruismo e la sua capacità di perdono. Porta via con sè un pezzo di Cetara, borgo marinaro in cui è nato e vissuto, mostrandosi sempre coraggioso di fronte alle difficoltà che la vita gli ha posto sul cammino. A portare nel cuore e negli occhi la sua grande eredità di valori e di affetti, la amata moglie e i figli Pietro, Gina e Cristina e la famiglia tutta. I funerali verranno celebrati questa sera, alle 18.30, presso la chiesa di San Pietro Apostolo. Dolore.