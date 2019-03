Capaccio e Giungano si fermano per l'ultimo saluto all'ex sindaco Palumbo: doppio lutto cittadino

Lutto cittadino, domani, a Capaccio Paestum che esprime il suo cordoglio per la morte dell’ex sindaco Franco Palumbo. A proclamarlo, per il 20 marzo, giorno dei funerali previsti per le 10.30 nella chiesa Santa Maria Assunta di Giungano, il commissario Rosa Maria Falasca, subentrato proprio a Palumbo.

Il lutto

Rispettoso della legalità e della giustizia, stimato e benvoluto da tutti, l'ex primo cittadino lascia un vuoto incolmabile a Capaccio e a Giungano, suo paese natio, quest'ultimo, a sua volta a lutto oggi e domani.