Lutto nella comunità salernitana dello Sri Lanka: 52enne stroncato da infarto

Dolore a Fisciano, dove un cingalese di 52 anni, T.M Sarath Anuruddha, nato in Sri Lanka, è stato stroncato da un arresto cardiaco. La tragedia si è consumata ieri mattina.

Il dramma

L’uomo lavorava come domestico nel comune della Valle dell’Irno. Lascia la moglie e due figli di 11 e 19 anni. La sua famiglia vive in Sri Lanka, mentre lui viveva da solo a Salerno. La salma, nelle prossime ore, tornerà nel paese d’origine. Lutto nella comunità sri lankese per la perdita di un “buon amico”.