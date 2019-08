Incidente mortale a Praiano, tutta la Costiera a lutto per Pietro

Increduli, i residenti della Costiera Amalfitana, per il tragico incidente che ha spezzato la vita del giovanissimo Pietro Villani, promessa del calcio e amante dello studio e della vita. A soli 15 anni, purtroppo, nella notte trascorsa, è stato vittima di uno scontro a Vettica di Praiano, a bordo dello scooter guidato da un altro giovane: fatale, per lui, l'impatto con la moto. Inutili i soccorsi: Pietro è spirato poco dopo l'arrivo in ospedale. Il sindaco di Praiano, Giovanni Di Martino, ha trascorso tutta la notte a Castiglione, per restare accanto ai genitori del ragazzo. Innumerevoli, i messaggi di cordoglio.



Quella di oggi avrebbe dovuto essere una splendida domenica di metà agosto, trascorsa tra il mare e le passeggiate. Una domenica di relax, dopo la calca di ferragosto. Avrebbe dovuto, ma non lo è. Nonostante il sole e le temperature estive, nei nostri cuori è calato improvvisamente l’inverno più freddo. Una telefonata improvvisa, le mille emozioni che si fanno spazio nella mente e tu che non riesci a comporre una frase di senso compiuto, ma ti esprimi a sospiri, a monosillabi, a esclamazioni.

La scorsa notte un destino crudele ha reciso troppo presto la vita di un giovane di Praiano, un ragazzo che militava nel Costa d’Amalfi come portiere, Pietro Villani. Da padre, ancora prima che da Presidente del Costa d’Amalfi, la mia prima reazione è stata di rifiuto: un genitore non dovrebbe mai vivere sulla sua pelle tragedie come questa, non è giusto, non è umanamente naturale! Ho passato in rassegna i volti di tutti (davvero tutti) i ragazzi che giocano nel Costa d’Amalfi, fino ad arrivare a quel ragazzo moro, bello, socievole, pieno di vita che difendeva la porta con i denti e con tutto l’entusiasmo dei suoi anni. Inseguiva una passione, come tutti i suoi coetanei. Il verbo al passato è un macigno che ora mi pesa sul cuore. La Costiera Amalfitana è un territorio poco esteso e il Costa d’Amalfi è una realtà aggregativa che unisce e porta avanti il sogno di uno sport sano e competitivo; ci conosciamo tutti e Pietro era il figlio di tutti noi.

Oggi è un giorno triste davvero. In queste situazioni il dolore e lo sgomento sono tali che nessuna parola, credo, potrà mai essere di conforto. Ho il volto di Pietro fisso nella mente da stamattina e non me ne capacito, non lo accetto. Un forte abbraccio ai genitori, che Dio possa darvi la forza di andare avanti.