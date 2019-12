Diploma alla memoria per Ismail: Battipaglia ricorda il giovane marocchino

Non solo una raccolta fondi per favorire il trasferimento del suo corpo in Marocco ma anche la consegna del diploma che tanto sognava. L'istituto d'Istruzione Superiore "Enzo Ferrari" di Battipaglia oggi ricorderà con un gesto concreto il giovane Ismail, morto dopo un complesso intervento chirurgico.

La cerimonia



Sarà ospite il Vescovo, in una giornata all’insegna della multiculturalità e dell’integrazione. Tutte le etnie presenti nella scuola esprimeranno nei loro costumi tradizionali il messaggio di pace e fratellanza che il Natale porta con sé, prepareranno anche piatti della festa tipici dei loro paesi d’origine. In questa occasione, sarà conferito ad Ismail - alla memoria - il diploma che avrebbe tanto voluto, anche se solo simbolico, ma con tutto il cuore.