Lutto in Prefettura, dolore per la prematura scomparsa di Pederbelli

Non ce l'ha fatta Luigi Pederbelli che, dopo aver lottato come un leone fino all’ultimo contro un brutto male, è volato in cielo lasciando un vuoto incolmabile tra quanti lo conoscevano e apprezzavano. Volto noto della Prefettura, Perdebelli, d’origini friulane, era un salernitano doc.

Il ricordo

Grande lavoratore ed appassionato di sport, innamorato della sua famiglia, come riporta Salernoinweb, nel tempo libero coltivava le sue passioni per il mare e per la Salernitana. Dolore in città per la sua prematura scomparsa.