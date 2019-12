Lutto Mastromartino, il ricordo della Cisal provinciale: "Rispettoso dei lavoratori"

Gigi Vicinanza, sindacalista della Cisal provinciale, si stringe al dolore della famiglia Mastromartino per la scomparsa del capostipite Michele. "La storia è nota a tutti e parla di un uomo che ha saputo farsi strada, diventando imprenditore in un'epoca in cui si è dovuto ricominciare dalle macerie", ha detto.

Il ricordo

"I rapporti sindacali non sempre sono stati facile, ma non è mai venuto a mancare il rispetto tra le parti. Mastromartino sapeva che era l'imprenditore e per questo sapeva che le parti sociali andavano trattate nel rispetto di quei lavoratori che hanno fatto grandi le sue aziende. Resta un esempio da portare in dote ai giovani imprenditori, quelli che a volte si dimenticano dei diritti e pensano solo ai guadagni".