Lutto a Salerno, si è spento il professor Anacleto Postiglione

Lutto nel mondo culturale, a Salerno. Si è spento ieri, a 88 anni, il professore Anacleto Postiglione, studioso di classici e docente di intere generazioni di studenti, in particolare presso il “Marco Galdi” di Cava e il “Tasso” di Salerno dove ha insegnato.

Latinista e grecista d’eccezione, innamorato di Seneca e Sant’Agostino, il professore, nell'ultimo periodo era solito frequentare il parco del Seminario di via Laspro, dove si intratteneva con giovani e meno giovani per raccontare dei suoi studi e delle sue ricerche, riscoprendosi e facendosi apprezzare come insegnante anche fuori dalle aule scolastiche. Tutti stretti attorno alla famiglia del professore volato in Cielo che lascia in quanti lo hanno conosciuto e stimato, un vuoto incolmabile.