Lutto nel mondo della comunicazione a Salerno: è morto Colucci, il cordoglio del sindaco

Lutto nel mondo dell'informazione a Salerno: si è spento nella notte, a causa di un infarto, Francesco Colucci, professionista di 49 anni punto di riferimento dell’Università di Salerno nel settore della comunicazione. Dopo aver guidato l’Ufficio rapporti con la stampa e promozione d’Ateneo, è stato funzionario amministrativo-comunicatore, dirigendo poi Unis@und webradio d’ateneo e, diventando, nel 2009 vice presidente dell’associazione Unis@und – oltre i confini del web.

Il lutto

Recentemente si occupava della comunicazione e dei rapporti con i media dell’ A.DI.S.U. di Salerno: innumerevoli i giornalisti che piangono Colucci, professionista gentile e sorridente che lascia un vuoto incolmabile in chiunque lo abbia conosciuto e apprezzato. Lascia la compagna e due figliolette. Dolore.

Le esequie

I funerali verranno celebrati domani 1° agosto alle ore 9.30 partendo da casa di Colucci a Cava, per proseguire presso la chiesa di Sant'Anna all'Oliveto dove sarà celebrato il rito funebre.

Il ricordo

Cordoglio dell’intera comunità dell’Università di Salerno per l’improvvisa scomparsa di Francesco Colucci: l'Ateneo esprime la sua vicinanza alla compagna Mariagrazia Luciano, alle piccole Brigida e Benedetta e alla famiglia Colucci. “Ci sono parole che si riescono a dire ed altre che preferisci serbare nel cuore e nella memoria. E io di fronte alla morte di Francesco Colucci di parole non ne ho. Preferisco ricordarlo per la sua passione, la capacità di esserci sempre, la nostra ultima telefonata di qualche tempo fa per dirci che ci volevamo bene”, scrive l’onorevole Gigi Casciello, deputato di Forza Italia. “Io perdo un amico, Salerno un’intelligenza appassionata di una generazione che molto ha dato e poco ha ricevuto da una città che agli uomini liberi preferisce i cortigiani e i trasformisti - continua il parlamentare Casciello -. E per Francesco ora ho solo preghiere chiedendo al Cristo risorto di sorreggere la sua famiglia, le sue bimbe, per dare un senso ai giorni che verranno”.



Il cordoglio del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli

Il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale di Salerno esprimono cordoglio per la prematura scomparsa di Francesco Colucci già Consigliere Comunale della città di Salerno. Colucci è stato un valido professionista nell'ambito della comunicazione universitaria ed un valente consigliere comunale attento alla risoluzione delle problematiche della città con passione e competenza. La nostra comunità piange un uomo buono e giusto esprimendo a familiari, colleghi ed amici fraterna solidarietà.

Il pensiero dall'Universiade

“La notizia della prematura scomparsa di Francesco Colucci ha lasciato sgomento tutto il Comitato Organizzatore. Da anni punto di riferimento dell’Università di Salerno nel settore della comunicazione, lo ricorderemo anche per il supporto fondamentale che ha dato all'Universiade Napoli 2019 per l'ottima organizzazione del Villaggio atleti nel Campus universitario di Fisciano, facendosi apprezzare dalle delegazioni sportive di tutto il mondo per le sue grandi doti di umanità e professionalità”, ha commentato commosso il Commissario straordinario Gianluca Basile.

