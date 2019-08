Lutto a Salerno, addio all'ex vice sindaco Angelo Mutarelli

Lutto a Salerno per la scomparsa di Angelo Mutarelli, 92 anni, molto noto in città per il suo passato nel mondo della politica.

La storia politica

Negli anni ’80 ha ricoperto la carica di vice sindaco e di assessore comunale alla pubblica istruzione. A lui, in particolare, si deve l’acquisizione, da parte del Municipio, del Parco del Seminario situato in via Valerio Laspro. Era molto conosciuto in città per essere un uomo di cultura e anche un tifoso della Salernitana.