Il centro storico piange don Enzo Rizzo, parroco a "Sant'Agostino": il ricordo di Moretti e Napoli

Lutto a Salerno per la scomparsa di don Vincenzo Rizzo, per tutti “don Enzo”, alla guida della chiesa di Sant’Agostino per ben quarantatre anni.

Il malore

Ieri mattina don Enzo, 87 anni, si era recato presso la sua storica parrocchia per celebrare la prima Messa del mattino, alleore 6.30. Soltanto che avrebbe trovato la porta chiusa. A quel punto è tornato a casa dov’è stato, successivamente, colto da un improvviso malore che, purtroppo, lo ha strappato alla vita. Il sacerdote era molto amato dai suoi fedeli e conosciuto in tutto il centro storico del capoluogo.

Il ricordo

Commosso per la sua scomparsa, l’arcivescovo di Salerno Luigi Moretti: “E’ stato un prete straordinario, un prete in servizio ventiquattr’ore su ventiquattro. Era un amante del suo sacerdozio, di Maria, della sua chiesa, dei suoi fedeli. Ha passato più tempo in parrocchia che in ogni altro luogo. Era sempre lì ad accogliere”. A nome del Comune esprime il suo cordoglio il sindaco Vincenzo Napoli: “E’stato un sacerdote amatissimo da generazioni di salernitani formatisi con la sua testimonianza umana, spirituale e civile. Egli è stato protagonista della stagione conciliare ed attento animatore di preziose iniziative culturali e civili. Nel momento del commiato terreno, Salerno gli dice grazie per la sua vita donata alla nostra comunità ed al tempo stesso s'impegna a conservare la sua grande eredità morale”.

I funerali

Dalle 8 di oggi è possibile salutare per l’ultima volta il sacerdote nella chiesa di Sant’Agostino dov’è stata allestita la camera ardente. I funerali, invece, saranno celebrati dall’arcivescovo Moretti, nel medesimo luogo, alle ore 9.30.