Lutto a Salerno: muore don Galliano Basso, storico parroco dei "Salesiani"

Dolore a Salerno per la scomparsa di don Galliano Basso, storico parroco della chiesa dei “Salesiani”, situata nel quartiere Carmine.

Il lutto

Il sacerdote è morto all’età di 89 anni. A lui - ricordiamo - si debbono molte iniziative di carattere sociale come l'apertura del centro d’ascolto “Don Bosco” e l’ideazione di "Festinsieme", la kermesse nata più di trent’anni fa per creare momenti di aggregazione in occasione della ricorrenza di Maria Ausiliatrice. Don Galliano era tornato di recente presso l’infermeria dell’ “Istituto San Domenico Savio” per curare i postumi della rottura del femore verificatasi a seguito d’una brutta caduta.