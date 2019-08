Lutto al comitato "San Francesco", morto il presidente Edoardo Palmentieri

Oggi è una triste giornata per il “Comitato di Quartiere San Francesco”: è volato in cielo, infatti, il presidente Edoardo Palmentieri che lascia un grande vuoto nella nota associazione salernitana. Era un uomo di notevole spessore culturale e civico, che ha partecipato alle attività del Comitato, fin dalla nascita del gruppo.

“Eravamo in pochi all'inizio e ci sembrò giusto nominarlo Presidente, per le sue doti di fratellanza e amicizia. È riuscito a tenerci uniti e ha contribuito alla crescita del gruppo di cittadini che poi si sono associati in Comitato di Quartiere. E' stato sempre presente in tutte le riunioni ed incontri con l'Amministrazione comunale e organi amministrativi, non ultimo il liceo "T.Tasso" , in merito all'assegnazione della sede. Ha proposto e portato avanti azioni civili insieme a noi, con la responsabilità della sua carica. Anni insieme, che non dimenticheremo, lo avremmo voluto ancora con noi, ci mancherà moltissimo. Ad Ida, amata compagna di una vita, al figlio con la moglie ed ai suoi due adorati nipotini, va tutto il nostro cordoglio e il nostro abbraccio affettuoso. Edoardo sarà sempre con no”.