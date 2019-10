Lutto nel mondo della scuola a Salerno: addio a Francesco Cardaropoli

Lutto a Salerno per la scomparsa di Francesco Cardaropoli, 50 anni, docente presso il Conservatorio “Giuseppe Martucci”. Il maestro di musica, al termine di una sessione di lauree, è stato stroncato da un malore mentre si trovava sulle scale dello storico istituto del capoluogo. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Dolore e sconcerto tra i colleghi e gli studenti dai quali era molto stimato.