Lutto nel mondo del commercio a Salerno: addio a Franco Gravagnuolo

Lutto nel mondo del commercio salernitano. Ieri, all’età di 95 anni, si è spento nella sua abitazione in via Dei Principati Franco Gravagnuolo, storico esercente commerciale di via Velia specializzato nella vendita di tessuti pregiati e fogge sempre particolari. Da qualche anno si era allontanato dall’attività commerciale lasciando le redini dell’azienda al figlio Adolfo, anch’egli noto esponente del commercio cittadino, ex presidente dell’ Ascom e noto tifoso della Salernitana.

Nel 2011 Franco Gravagnuolo aveva ricevuto il Premio Longevità Commerciale, mentre, due anni dopo, le sue vetrine sono state premiate con il fregio “Vetrina Tricolore”. La notizia della sua morte sta facendo il giro della città provocando un immenso dolore in quanti (tanti) lo conoscevano e stimavano.