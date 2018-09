Lutto a Salerno, addio al medico gentiluomo Franz Cozzi de Mane

Lutto a Salerno per la scomparsa di Franz Cozzi de Mane, dirigenti di un settore del dipartimento di prevenzione dell’Asl.

La storia

Nel corso della sua vita si è distinto per la sua professionalità e disponibilità nei confronti di tutti, soprattutto dei pazienti. Inoltre è stato promotore di molte iniziative per la valorizzazione dell’arte, della storia e delle tradizioni della città. Ha ricoperto anche l’incarico di presidente dell’associazione ex allievi del Convito Nazionale “Tasso” di Salerno. Il 26 aprile 1995 gli fu conferita la carica di Ufficiale nell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana su iniziativa dell’ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.