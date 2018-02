Lutto a Salerno: addio all'imprenditore edile Guglielmo Saracca

Dolore e sconcerto per la scomparsa di Guglielmo Saracca, noto e stimato costruttore di Salerno. Aveva 50 anni, lascia la moglie e due figli (Ludovica ed Alberto). Chi lo conosce lo descrive come un uomo buono e generoso, un imprenditore serio e capace, che amava anche la musica e il calcio. Saracca era uno dei 27 membri della Cna Costruzioni in Campania. Nell’agosto 2005 fu tra i fondatori della Salernitana Calcio 1919 presieduta da Antonio Lombardi, che subentrò a quella di Aniello Aliberti.

I funerali saranno celebrati domani, alle 15.30, nella chiesa di San Pietro in Camerellis nel centro di Salerno.