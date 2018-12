Lutto a Salerno: muore Mario Pantaleone, il "re" dei pasticceri

Lutto nel mondo del commercio salernitano. Nelle ultime ore, infatti, è scomparso all’età di 71 anni, Mario Pantaleone, lo storico pasticcere del centro di Salerno, che era considerato, a tutti gli effetti, il “re” dei pasticceri.

Il dolore

L’uomo sarebbe stato colto da un improvviso malore che, purtroppo, lo ha strappato alla vita. La sua morte arriva nel centocinquantenario dell'attività commerciale di famiglia, situata in via Dei Mercanti e famosa non solo in tutta la città ma anche nel mondo, soprattutto per la “scazzetta”. Dalla pasticceria Pantaleone, nata nel 1868, sono passati personaggi illustri a partire da Garibaldi, passando per Clinton, la regina Margaret, Gorbaciov e Papa Woytila. Avvolti dal dolore i familiari, gli amici, i clienti affezionati e quanti lo conoscevano.

Il commento

Addolorato per la scomparsa di Pantaleone, il sindaco Vincenzo Napoli: "Sono rimasto basito, questa mattina, quando si è cominciata a diffondere la notizia che, poi, purtroppo, si è rivelata vera. Ero amico personale di Mario. Una persona splendida, un artigiano orgoglioso del suo mestiere. Ci mancherà molto anche per la sua capacità di comunicare e di essere affettuoso con i clienti e gli amici. Noi ci apprestavamo come Comune a celebrare il 150esimo anno della pasticceria Pantaleone. Ci mancherà".