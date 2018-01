Lutto a Salerno: addio a Maurizio Giordano, il famoso "Pulcinella"

Dolore a Salerno per la scomparsa di Maurizio Giordano, 52 anni, soprannominato “Pulcinella”, per la sua grande passione per le marionette.

Il malore

L’uomo è stato ucciso da un infarto che lo ha colto improvvisamente mentre guidava il suo furgone sulla litoranea. Ad accorgersi del suo veicolo, parcheggiato lungo la carreggiata, è stato il custode del Camping Paestum, che ha subito allertato i soccorsi. Ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.