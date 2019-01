Lutto a Salerno, addio a padre Claudio Luciano: il dolore dei fedeli

Lutto nella chiesa salernitana per la morte di padre Carmine (detto Claudio) Luciano, 79 anni, storico fondatore insieme a Claudio Gubitosi del Giffoni Film Festival.

Il sacerdote, che ha esercitato il suo ministero tra il convento di Piazza San Francesco a Salerno e la casa dei cappuccini di Giffoni Valle Piana, non stava bene da diversi giorni. Nel corso della sua vita è stato anche cappellano dell’Università di Salerno per quindici anni e direttore del periodico dei cappucci “Il Serafino”.

I funerali saranno celebrati domani, alle ore 10, nella chiesa di Piazza San Francesco. La notizia della sua scomparsa è subito girata tra i fedeli e i parroci salernitani e giffonisi, provocando un immenso dolore in quanti lo conoscevano.

La Civica Amministrazione e la cittadinanza tutta esprimono profondo cordoglio per la morte di Padre Claudio Luciano. Il religioso cappuccino è stato testimone dei più alti valori evangelici e francescani. Padre Claudio è stato un sacerdote amatissimo capace di parlare in modo speciale alle nuove generazioni attraverso i media. E' stato tra i fondatori del Giffoni Film Festival, autore e conduttore di programmi radio tv, direttore della rivista "Serafico", cappellano dell'Università. Tante le iniziative che, anche di recente, abbiamo condiviso su temi e progetti di grande attualità. Una tensione costante al dialogo sereno,al confronto civile, alla maturazione del pensiero libero che oggi più che mai rappresenta un patrimonio prezioso per la nostra comunità e della quale serberemo un grato ricordo.