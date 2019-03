Salerno a lutto, è morto l'ex sindaco Renato Borrelli: il cordoglio di Napoli

Si è spento l'ex sindaco di Salerno, Renato Borrelli. Uomo d'altri tempi, stimato e benvoluto da innumerevoli cittadini, Borrelli lascia un vuoto incolmabile. "A nome mio personale, della Giunta e del Consiglio Comunale di Salerno, esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Renato Borrelli, già Sindaco della nostra città. - ha scritto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli- Borrelli, nel corso della sua attività professionale, politica ed amministrativa, ha sempre dimostrato un grande amore per i concittadini e la comunità al cui servizio ha profuso le migliori energie. Borrelli è stato un Gentiluomo d'altri tempi capace sempre di anteporre il Bene Comune alle posizioni di parte nel sommo interesse della sua amata Salerno".

Il ricordo

"Della Città fu Sindaco nei difficili mesi seguiti al Terremoto del 1980. In quei momenti dimostrò tenacia e risoluzione infondendo coraggio e nuova fiducia nell'incerto futuro. - continua il primo cittadino - E per questo Suo servizio serberemo grata riconoscenzaAi familiari, ed in particolare al figlio Mario, già consigliere comunale, agli amici ed a tutti coloro che l'hanno conosciuto, stimato ed amato giunga l'umano e solidale conforto in uno con l'impegno a ricordarne il prezioso lascito morale e politico", ha concluso Napoli.