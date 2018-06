Sapri a lutto, domani l'ultimo saluto ad Antonietta Corinto

Sapri di prepara a dare l’ultimo saluto ad Antonietta Corinto, la ragazza di 28 anni che, ieri mattina, si è suicidata lanciandosi dal sesto piano dell’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Tre giorni prima aveva partorito suo figlio.

Il lutto

Le esequie si svolgeranno domani mattina, alle 9.30, presso la Chiesa Madre nella città della Spigolatrice, dove la giovane viveva con il marito. L’amministrazione comune ha proclamato il lutto cittadino per tutta la durata del rito funebre.

Il dramma

Ieri, intorno alle 9.30, Antonietta si è recata al sesto piano dell’azienda ospedaliera-universitaria per allattare il suo bambino. Subito dopo, invece di rientrare nel reparto di Ginecologia, ha aperto la finestra che dà sul ballatoio e si è lanciata nel vuoto. Ancora sconosciuto il motivo che l’ha spinta a compiere l’insano gesto. C’è chi lo motiva con una depressione post partum e chi pensa che la ragazza avesse un malessere interiore. Venerdì, dopo il parto cesareo, sulla sua bacheca Facebook, ha scritto un messaggio rivolto al marito: “La vita a volte ti mette a dura prova Ma io e te come facciamo da tanti anni insieme, tenendoci mano nella mano, affrontiamo tutto con coraggio e andiamo avanti sfidando ogni ostacolo!”. Domani la città si stringerà al dolore dei familiari e degli amici che la saluteranno per l’ultima volta prima di seppellirla all’interno del locale cimitero.