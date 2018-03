Lutto a Sarno, addio all'ex consigliere Raffaele D'Angelo

Dolore a Sarno per la scomparsa dell’ingegnere Raffaele D’Angelo, ex consigliere provinciale e comunale. Negli anni scorsi era stato anche presidente dell’Ippogrifo Sarno. La notizia ha fatto, in poche ore, il giro della città gettando nello sconforto tutti coloro che lo conoscevano. Una morte improvvisa, la sua, avvenuta presso l’ospedale Martiri del Villa Malta. Lascia la moglie e tre figli.