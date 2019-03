Lutto nel mondo forense, addio all'avvocato penalista Pasquale Franco

Dolore a Sarno dove, nelle ultime ore, è venuto a mancare il noto avvocato penalista Pasquale Franco. Da molti anni viveva a Salerno, ma ha sempre mantenuto un forte legame con la sua città di origine.

La politica

Franco, nel corso della sua vita, oltre alla passione per la professione aveva quella per la politica. Era un socialista convinto, un uomo di grande cultura e umanità, Sarno lo ricorda per le sue battaglie politiche e civili al servizio della comunità.