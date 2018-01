Lutto nel mondo del Biliardo, morto Nestor Gomez: il legame con Scafati

Lutto nel mondo del biliardo: è scomparso Nestor Gomez, detto “Nenè”, che per due volte è stato campione del mondo e cinque volte campione intercontinentale, oltre che più volte campione nazionale.

La storia

Aveva 77 anni. Nato in Argentina, si trasferì in Italia negli anni ’80. Prima a Torino, poi a Pompei e successivamente in Abruzzo. Negli ultimi tempi era ritornato spesso ad Asti dove aveva iniziato una collaborazione con un club di biliardo locale. Ma il famoso campione era legato anche alla provincia di Salerno. Egli, infatti, ha insegnato nella città di Scafati, dov'è deceduto nelle ultime ore. I funerali si svolgeranno domani 26 gennaio dalle ore 11 alla parrocchia di San Pietro Apostolo.