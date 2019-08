Lutto nello sport: è morto l'ex attaccante della Salernitana, Marco Fracas

Lutto a Salerno: si è spento Marco Fracas, ex attaccante di Salernitana e Paganese. Il cuore del calciatore ha smesso di battere dopo un ricovero in ospedale ed alcune complicanze: classe 1958, Fracas rimase a Salerno per una sola stagione (1982-1983).

Fracas seppe entusiasmare le tifoserie delle due squadre del salernitano negli anni '80. Dolore.