Lutto all'Unisa, si è spenta la Professoressa Maria Transirico

Lutto all'Università di Salerno: si è spenta la professoressa Maria Transirico, conosciuta e stimata da tutto il mondo accademico, che, nel 2013, era stata l’unica donna a candidarsi per la carica di rettore dell'Ateneo.

I funerali

Il Rettore dell'Università, Aurelio Tommasetti, a nome dell'intera comunità accademica, partecipa al dolore della famiglia per la scomparsa della Professoressa, Senatore accademico, Direttore del Dipartimento di Matematica, già Preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e membro del Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Salerno. Le esequie della Professoressa Transirico si sono tenute, questa mattina, presso la Chiesa del SS. Rosario in via Malta 3 ad Avellino. Dolore.