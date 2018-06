Lutto all'Unisa, si è spento l'ex Rettore Roberto Racinaro

Lutto all'Università degli Studi di Salerno: si è spento il professore Roberto Racinaro, Filosofo e Cattedratico prestigioso, già Rettore della nostra Università, "intellettuale rigoroso e raffinato", come lo ha definito l'onorevole Tino Iannuzzi.

"Galantuomo d’altri tempi con profonda e delicata sensibilità. Seppe vivere con esemplare dignità ed invidiabile senso delle Istituzioni una tragedia giudiziaria dalla quale uscì limpidamente solo dopo anni di indicibile sofferenza, una vicenda che rappresenta una pagina tristissima e buia della Magistratura Salernitana. Come accadde anche al Rettore Vincenzo Buonocore unito a Racinaro da un bellissimo sodalizio culturale, civile ed affettivo", ha ricordato Iannuzzi. L’ex rettore, infatti, fu anche al centro di una vicenda giudiziaria che culminò con il suo arresto il 2 giugno del 1995 per una questione di appalti all’Università. Dopo sedici anni di processi, la sua assoluzione per totale innocenza. Fu rieletto mentre era in carcere, ma si dimise per non travolgere l’Ateneo in quella assurda disavventura. Fu anche consigliere regionale con Bassolino alla presidenza della giunta di Palazzo Santa Lucia.

Il ricordo del Rettore Aurelio Tommasetti per Racinaro

E' venuto a mancare il prof. Roberto Racinaro, parte importante della storia dell’Università di Salerno e della cultura meridionale. Docente, uomo di governo e Rettore, ha contribuito alla trasformazione dell'Ateneo in una grande università di livello nazionale. Filosofo, studioso riconosciuto e accademico di fama internazionale ha rappresentato un riferimento di primo piano nella Storia intellettuale dell’Università, di Salerno e del Mezzogiorno



I funerali del professor Racinaro si terranno domani mattina presso la Chiesa dei Salesiani di Salerno, alle ore 10.30. Prevista una folta partecipazione.