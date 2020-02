Morte del vescovo Illiano, il cordoglio del presidente della Provincia

Anche il presidente della Provincia, Michele Strianese, esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Monsignor Gioacchino Illiano, vescovo emerito della Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno e già Amministratore Apostolico dell'Arcidiocesi di Amalfi-Cava de' Tirreni. Oggi la salma giungerà nella cattedrale di San Prisco dall’infermeria del Convento di S. Maria degli Angeli di Nocera Superiore. I funerali saranno celebrati domani mattina 8 febbraio, alle ore 10.

“Esprimo il mio più profondo cordoglio sia in qualità di Sindaco di San Valentino Torio che di Presidente della Provincia di Salerno e, con me, quello delle Amministrazioni che rappresento, per la scomparsa del vescovo emerito Monsignor Gioacchino Illiano, che ha guidato per più di 20 anni l'importante Diocesi di Nocera-Sarno con un fecondo apostolato"