Lutto a Vietri sul Mare: addio a Francesco Citarella, l' "amico di tutti"

Dolore a Vietri sul Mare per la scomparsa di Francesco Citarella, 51 anni, vice coordinatore del servizio Informagiovani del Comune e responsabile della segreteria organizzativa e cofondatore della Congrega Letteraria. Da tempo l’uomo, stimato e molto conosciuto nella cittadina salernitana, combatteva contro un brutto male.

Le condoglianze

Il dolore dei componenti della Congrega Letteraria: “Con lui perdiamo il delizioso amico, il compagno dal genuino senso civico e politico, il solerte attivista dalla parte degli ultimi e dei giovani, l'avido lettore e amante della cultura, e l'impeccabile organizzatore e coordinatore. Franco non è più, ma vive in ciò che ha creato”. Anche il “sindaco di Vietri sul Mare, la Giunta, Il Consiglio Comunale, il Segretario Generale e i Dipendenti tutti, uniti allo staff Informagiovani Vietri, si sono stretti al dolore che ha colpito la famiglia Citarella per la prematura scomparsa del caro Francesco”.